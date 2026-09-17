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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илия Топурия объявил о возвращении: «Всем клоунам, которые все это время говорили дерьмо и списывали меня, – вот я здесь. Гейджи, иди на ###»

Экс-чемпион в легком весе UFC Илия Топурия объявил о возвращении к боям. «Последние медицинские тесты пройдены.

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