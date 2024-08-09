Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гладков: 29 БПЛА сбито над Белгородской областью

Гладков: 29 БПЛА сбито над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ беспилотниками. Всего в небе над регионом средства ПВО сбили 29 дронов, написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.

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