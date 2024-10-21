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Орловский АПК «Юность» нарастил чистую прибыль до 2,9 млрд рублей

Орловский АПК «Юность» нарастил чистую прибыль до 2,9 млрд рублей

ООО «АПК Юность», который принадлежащий сыну владельца ликвидированного ЗАО «АПК Орловская Нива» Сергея Будагова — Петру Будагову, по итогам прошлого года показало прирост чистой прибыли на 139%, Об этом сообщают «Орловские новости».

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