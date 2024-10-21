Орловский АПК «Юность» нарастил чистую прибыль до 2,9 млрд рублей

ООО «АПК Юность», который принадлежащий сыну владельца ликвидированного ЗАО «АПК Орловская Нива» Сергея Будагова — Петру Будагову, по итогам прошлого года показало прирост чистой прибыли на 139%, Об этом сообщают «Орловские новости».
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