Орловский АПК «Юность» нарастил чистую прибыль до 2,9 млрд рублей

ООО «АПК Юность», который принадлежащий сыну владельца ликвидированного ЗАО «АПК Орловская Нива» Сергея Будагова — Петру Будагову, по итогам прошлого года показало прирост чистой прибыли на 139%, Об этом сообщают «Орловские новости».