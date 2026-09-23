"Как же хорошо, что я вырос, и мне не надо вставать в школу в 8 утра" — думал я, вставая на работу в 7 утра

- Я участвовал в конкурсе на самого среднего человека.- И как, победил?- Не, где-то в середине списка.
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Ха-ха
бедненький слоненок....