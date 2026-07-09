Профессор Юрасов: разбитый градусник нельзя выбрасывать в унитаз или мусорку

Ртуть отличается от большинства металлов высокой летучестью при обычных температурах. Даже небольшие количества металлической ртути постепенно испаряются, образуя пары, которые при длительном воздействии способны оказывать токсическое влияние на организм человека, рассказал "Газете.
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