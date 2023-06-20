Доброе утро, полуостров 🌞 Сегодня дожди уступят место тёплой и приятной погоде. Подробнее в нашей подборке👇 Симферополь +25 … +16, малооблачно Севастополь +25 … +18, облачно с прояснениями Алупка +24… +19, облачно с прояснениями Алушта +27 … +20, облачно с прояснениями Армянск +26 … +13, облачно с прояснениями Бахчисарай +26 … +13, облачно с прояснениями Белогорск +24 … +16, малооблачно Джанкой +27 … +17, малооблачно Евпатория +27 … +19, облачно с прояснениями Керчь +25 … +20, ясно Красноперекопск +28 … +20, малооблачно Саки +29… +16, облачно с прояснениями Старый Крым +25 … +16, малооблачно Судак +28 … +18, малооблачно Феодосия +26 … +20, малооблачно Щёлкино +25 … +19, ясно Ялта +24 … +19, облачно с прояснениями Пусть этот вторник будет ярким и запоминающимся🌞 Сегодня дожди уступят место тёплой и приятной погоде.