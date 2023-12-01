Путин: Развитие медицины в России является приоритетной задачей

Для государства является важным вопросом развитие отечественной медицины, несмотря на достаточное количество нерешенных задач, движение в рамках национального проекта дает свои плоды, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам конгресса «Национальное здравоохранение».