Путин: Развитие медицины в России является приоритетной задачей

Для государства является важным вопросом развитие отечественной медицины, несмотря на достаточное количество нерешенных задач, движение в рамках национального проекта дает свои плоды, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам конгресса «Национальное здравоохранение».
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