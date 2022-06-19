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Давно «пропавшая» Екатерина Климова нашлась в Узбекистане

Давно «пропавшая» Екатерина Климова нашлась в Узбекистане

Многие российские знаменитости покинули страну после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Некоторые решили сделать это громко, выступив с оскорбительными заявлениями, в то время как другие просто тихо пропали с радаров, пишет «Телепрограмма».

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