Давно «пропавшая» Екатерина Климова нашлась в Узбекистане

Многие российские знаменитости покинули страну после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Некоторые решили сделать это громко, выступив с оскорбительными заявлениями, в то время как другие просто тихо пропали с радаров, пишет «Телепрограмма».
Многие российские знаменитости покинули страну после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Некоторые решили сделать это громко, выступив с оскорбительными заявлениями, в то время как другие просто тихо пропали с радаров, пишет «Телепрограмма».
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