Крутой показал, как проводит время с внучкой

69-летний композитор Игорь Крутой редко радует поклонников кадрами личного быта. Однако Народный артист РФ не забывает своих близких и друзей и часто поздравляет их в Сети с Днем Рождения и другими важными датами, чем располагает к себе аудиторию.
69-летний композитор Игорь Крутой редко радует поклонников кадрами личного быта. Однако Народный артист РФ не забывает своих близких и друзей и часто поздравляет их в Сети с Днем Рождения и другими важными датами, чем располагает к себе аудиторию.
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