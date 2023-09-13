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Крутой показал, как проводит время с внучкой

Крутой показал, как проводит время с внучкой

69-летний композитор Игорь Крутой редко радует поклонников кадрами личного быта. Однако Народный артист РФ не забывает своих близких и друзей и часто поздравляет их в Сети с Днем Рождения и другими важными датами, чем располагает к себе аудиторию.

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И
Иван
С лошадьми по-осторожней,- кривые ноги обеспечены. А Деми это надо? Переходите на кошечек или собачек, пока не поздно. Иван Ше.
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