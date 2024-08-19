Сдерживание не поможет. В США назвали место, где начнется третья мировая

Современная система ядерного сдерживания предельно неэффективна, пишет The National Interest. Она не может защитить малые государства от нападения могущественных соседей — и именно с подобного локального конфликта в Европе или Азии начнется следующая мировая война, уверен автор статьи.
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