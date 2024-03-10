Забавные ребята эти прибалты! Советский Союз содержал их лучше, чем граждан РСФСР за счёт граждан РСФСР и Белоруссии (это по данным на конец 80-х – начало 90-х годов прошлого века).
Отказ от русских туристов и хозяйственных связей с Россией дорого обошёлся Прибалтике
Комментарии
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Natalija Osminina
Вся белая раса вымирает, причем со все возрастающей скоростью. И русские тоже. Если даже с размножающимися как кролики 20 миллионами мигрантами Россия все глубже погружается в демографическую яму.
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14 час.
Natalija Osminina
Вся белая раса вымирает, причем со все возрастающей скоростью. И русские тоже. Если даже с размножающимися как кролики 20 миллионами мигрантами Россия все глубже погружается в демографическую яму.
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14 час.
Natalija Osminina
Скоро Европу будут делить и Прибалтика окажется в сфере влияния России. И русофобская половина "поймет, что несколько погорячилась со своим высокомерием")) А первая половина уже либо ждет Россию, либо не против, если она придет. И "процесс этот может ускориться при ослаблении ЕС и НАТО, а то и полном их развале", что будет происходить уже в начале следующего года.
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14 час.
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