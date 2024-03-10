Отказ от русских туристов и хозяйственных связей с Россией дорого обошёлся Прибалтике

Вся белая раса вымирает, причем со все возрастающей скоростью. И русские тоже. Если даже с размножающимися как кролики 20 миллионами мигрантами Россия все глубже погружается в демографическую яму.

Вся белая раса вымирает, причем со все возрастающей скоростью. И русские тоже. Если даже с размножающимися как кролики 20 миллионами мигрантами Россия все глубже погружается в демографическую яму.

Natalija Osminina

Скоро Европу будут делить и Прибалтика окажется в сфере влияния России. И русофобская половина "поймет, что несколько погорячилась со своим высокомерием")) А первая половина уже либо ждет Россию, либо не против, если она придет. И "процесс этот может ускориться при ослаблении ЕС и НАТО, а то и полном их развале", что будет происходить уже в начале следующего года.