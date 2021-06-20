“Я готова”: Ирина Безрукова на многое готова за гонорар Бузовой Маша МедведеваЗвездам театра и кино не дают покоя лавры Ольги Бузовой Как тут не обижаться – хороша собой и талантлива, а выбирают Бузову, photo: instagram.