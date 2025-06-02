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Минздрав раскрыл подробности пострадавших при обрушении моста на поезд под Брянском

Минздрав раскрыл подробности пострадавших при обрушении моста на поезд под Брянском

Семь человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения моста на поезд в Брянской области. Об этом сообщили в Минздраве, передает ТАСС.

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