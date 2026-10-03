Egypt Arrests, Disappears Entire Newsroom Over 'Fake News' Allegations Via Middle East Eye Egyptian authorities have detained the entire newsroom of one of the country’s only independent media outlets in a move that rights groups have denounced as a "first" and an "alarming escalation" on free speech.
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