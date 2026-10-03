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Egypt Arrests, Disappears Entire Newsroom Over 'Fake News' Allegations

Egypt Arrests, Disappears Entire Newsroom Over 'Fake News' Allegations

Egypt Arrests, Disappears Entire Newsroom Over 'Fake News' Allegations Via Middle East Eye Egyptian authorities have detained the entire newsroom of one of the country’s only independent media outlets in a move that rights groups have denounced as a "first" and an "alarming escalation" on free speech.

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