Что такое кладочная смесь

Кладочной смесью называется сухой материал, который при разведении водой образует раствор для прочного сцепления строительных элементов – главным образом кирпича, но используется и для каменных сооружений.
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