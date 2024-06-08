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10,6 ГГц — и никакого охлаждения. G.Skill показала память DDR5-10600, которая не требует ни СЖО, ни воздушного охлаждения

10,6 ГГц — и никакого охлаждения. G.Skill показала память DDR5-10600, которая не требует ни СЖО, ни воздушного охлаждения

G.Skill на выставке Computex 2024 показала в каком-то смысле уникальную оперативную память DDR5. Суть в том, что модули работают на частоте 10,6 ГГц из коробки, при этом не требуя никакого специфического охлаждения (ни жидкостного, ни воздушного), хотя ранее дополнительное охлаждение было просто необходимо для достижения такой частоты.

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