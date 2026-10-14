Текущие цены: в США коррекция до 3,3 USD/млн BTU, в Европе рост до 1000 USD/1000 м³. Российский газ для экспортных рынков ориентируется на спотовые рынки и конкурентные механизмы, сохраняя связь с ценами на энергоносители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч 18 ноября Путин о...
- В Магаданской обл...
- Представители ЕС ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым