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В Челябинской области подросла смертность от коронавируса

В Челябинской области подросла смертность от коронавируса

За сутки скончались от болезни четыре человека. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, за сутки положительный ПЦР-тест получили 89 южноуральцев, в числе которых трое школьников.

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