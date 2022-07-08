В Челябинской области подросла смертность от коронавируса

За сутки скончались от болезни четыре человека. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, за сутки положительный ПЦР-тест получили 89 южноуральцев, в числе которых трое школьников.
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