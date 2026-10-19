Нападающий « Реала » Килиан Мбаппе рассказал о своих навыках адаптации к любой среде. – Если бы тебе нужно было описать свою личность, жизнь, самого себя одним предложением, что бы ты сказал? Это может быть пословица, поговорка, строчка из любимой песни или фраза, которую тебе часто повторяли.