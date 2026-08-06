"Она постоянно говорила о дворце". Марта Стюарт рассказала, как Меган Маркл хвасталась встречей с королём Карлом III

Американская телеведущая и бизнесвумен, 84-летняя Марта Стюарт, рассказала, как встретилась на званом ужине с Меган Маркл: во время разговора герцогиня Сассекская, которая совсем недавно вернулась из Великобритании, не дала предпринимательнице сказать и пары предложений, а всё время говорила только о себе — и своей встрече с королевской семьёй.