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SPLETNIK

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"Она постоянно говорила о дворце". Марта Стюарт рассказала, как Меган Маркл хвасталась встречей с королём Карлом III

"Она постоянно говорила о дворце". Марта Стюарт рассказала, как Меган Маркл хвасталась встречей с королём Карлом III

Американская телеведущая и бизнесвумен, 84-летняя Марта Стюарт, рассказала, как встретилась на званом ужине с Меган Маркл: во время разговора герцогиня Сассекская, которая совсем недавно вернулась из Великобритании, не дала предпринимательнице сказать и пары предложений, а всё время говорила только о себе — и своей встрече с королевской семьёй.

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