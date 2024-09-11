На Сахалине с военнослужащими, подписавшие свои первые контракты, прошли занятия по установке и обнаружению взрывоопасных мин

В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие осваивают действия при обнаружении установленных противотанковых и противопехотных мин с использованием комплектов разминирования.
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