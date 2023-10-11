Тренер Петржела заявил, что российских команд не будет в Европе до окончания СВО

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских российских сборных к международным турнирам.
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