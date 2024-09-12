Global Look Press/Andres Pantoja/ZUMAPRESS.com Украина ни в какой мере не является демократической страной, она невыносима коррумпирована, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой.
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