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Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Украину невыносимо коррумпированной страной

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Украину невыносимо коррумпированной страной

Global Look Press/Andres Pantoja/ZUMAPRESS.com Украина ни в какой мере не является демократической страной, она невыносима коррумпирована, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой.

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