Глава МИД Молдавии: Приоритетная задача нашей страны - стать членом ЕС к 2030 году

Глава МИД Молдовы Нику Попеску по случаю годовщины подачи заявки Кишинёвом на вступление в Евросоюз заявил о том, что приоритетная задача страны – стать членом ЕС уже к 2030 году.
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