Трассы двух автобусов в Петербурге временно изменены

В связи с дорожными работами при съезде с КАД на Краснофлотское шоссе Трассы автобусных маршрутов № 2Л, 175 временно изменены в связи с дорожными работами при съезде с КАД на Краснофлотское шоссе, сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».
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