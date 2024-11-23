Трассы двух автобусов в Петербурге временно изменены

В связи с дорожными работами при съезде с КАД на Краснофлотское шоссе Трассы автобусных маршрутов № 2Л, 175 временно изменены в связи с дорожными работами при съезде с КАД на Краснофлотское шоссе, сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».