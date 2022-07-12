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СМИ: президент Раджапакса покинул охваченную беспорядками Шри-Ланку

СМИ: президент Раджапакса покинул охваченную беспорядками Шри-Ланку

Президент Шри-Ланки покинул страну и улетел на Мальдивы.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: МИД РФ призвал к осторожности россиян на Шри-Ланке Agence France-Presse со ссылкой на источники сообщает, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул свою страну.

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