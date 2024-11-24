Экс-посол Украины в ФРГ заявил, что ближайшие недели будут самыми сложными

Ближайшие полтора месяца до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа будут «самыми сложными» в истории Украины, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, 24 ноября сообщает издание Lenta.
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