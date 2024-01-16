"Либо удар по престижу России, либо…". Эксперт – о реализации идеи нейтрального флота в Чёрном море

"Либо удар по престижу России, либо…". Эксперт – о реализации идеи нейтрального флота в Чёрном мореТак называемый Всемирный экономический форум (ВЭФ) является враждебной для России структурой – особенно после того, как наша страна выбрала курс на национальные ценности взамен идей глобализма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии