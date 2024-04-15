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Юрист Хаминский: участие мужа Блиновской в СВО не спасет ее от ответственности

Юрист Хаминский: участие мужа Блиновской в СВО не спасет ее от ответственности

Решение мужа блогера Елены Блиновской Алексея принять участие в военной спецоперации не поможет ему спасти бизнес и вызволить супругу из СИЗО, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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