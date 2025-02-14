Губернатор города пообещал, что подготовка к празднованию Дня Победы будет проведена и в памятных местах.
День Победы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Губернатор города пообещал, что подготовка к празднованию Дня Победы будет проведена и в памятных местах.
Свежие комментарии