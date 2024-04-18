По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу

Полиция ассоциируется с ПОЛИЦАЯМИ!!! Почему ход делам даётся только тогда, когда вмешается Бастрыкин!? Сколько у нас "генералов", "полковников" в полиции, прокуратуре, СК, а эффекта "0"!!! Принял ошибочное решение - закрыл не обосновано дело - погрозили пальцем, второе - взыскание, третье "к ...........ям" уволить без пенсии!!!

Игорь Максаков

Если я первое лицо в городе, то и начальник полиции наверно себя уже хозяином положения в этом же городе себя не должен считать! Потому, как я могу подписать назначение представленного МВД в мой город руководителя полиции, а могу не подписать и сказать чтобы искали другого. А вот моя судьба от начальника полиции ну никак не зависит, если только я не нарушу Закон.