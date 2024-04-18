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По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу

По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу

https://t.me/SergeyKolyasnikov. По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу, где избили пикетчиков против нелегальной миграции, включая участника СВО - глава СК Бастрыкин как раз поручил возбудить уголовное дело.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Беглов блюдет интересы бакинцев, только их. Прав был Пригожин, прав на все 1000%
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9 час.
Н
Николай
Полиция ассоциируется с ПОЛИЦАЯМИ!!! Почему ход делам даётся только тогда, когда вмешается Бастрыкин!? Сколько у нас &quot;генералов&quot;, &quot;полковников&quot; в полиции, прокуратуре, СК, а эффекта &quot;0&quot;!!! Принял ошибочное решение - закрыл не обосновано дело - погрозили пальцем, второе - взыскание, третье &quot;к ...........ям&quot; уволить без пенсии!!!
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8 час.
Игорь Максаков
Если я первое лицо в городе, то и начальник полиции наверно себя уже хозяином положения в этом же городе себя не должен считать! Потому, как я могу подписать назначение представленного МВД в мой город руководителя полиции, а могу не подписать и сказать чтобы искали другого. А вот моя судьба от начальника полиции ну никак не зависит, если только я не нарушу Закон.
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6 час.

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