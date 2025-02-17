Ялту очищают от снега: по отдельным улицам трудно проехать

Южный берег Крыма засыпало снегом. Ялту буквально откапывают из сугробов и заносов.«Обработка и расчистка дорог Большой Ялты после снегопада не останавливается, - уверила мэр города счастья Янина Павленко, отметив, что погода не ахти - выпало почти 20 мм осадков, да температура минусовая.
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