Ялту очищают от снега: по отдельным улицам трудно проехать

Южный берег Крыма засыпало снегом. Ялту буквально откапывают из сугробов и заносов.«Обработка и расчистка дорог Большой Ялты после снегопада не останавливается, - уверила мэр города счастья Янина Павленко, отметив, что погода не ахти - выпало почти 20 мм осадков, да температура минусовая.