Тульские автоинспекторы организовали для юных гостей из Белгородской области познавательную игру и вручили полезные подарки

Сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области совместно с представителями регионального образовательного проекта «Автоград_71» посетили юных гостей из Белгородской области, которые отдыхают в оздоровительном лагере «Сигнал» в Алексинском районе.
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