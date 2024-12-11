СМИ узнали об идее Минюста дать годовую отсрочку на взыскание долгов приставами

Министерство юстиции России предложило ввести ограничения на действия коллекторов микрофинансовых организаций (МФО) и банков на подключение судебных приставов к сбору долгов с граждан в течение года после их появления.
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