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СМИ узнали об идее Минюста дать годовую отсрочку на взыскание долгов приставами

СМИ узнали об идее Минюста дать годовую отсрочку на взыскание долгов приставами

Министерство юстиции России предложило ввести ограничения на действия коллекторов микрофинансовых организаций (МФО) и банков на подключение судебных приставов к сбору долгов с граждан в течение года после их появления.

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