МИД: Россия поддерживает Нигер в борьбе с экстремистами

В ночь на 29 августа Ниамей снова трясло. Не от землетрясения — от перестрелок. Группа военных попыталась устроить мятеж: атаковала базу 101, аэропорт и другие объекты.
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