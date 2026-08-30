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Мировое обозрение

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МИД: Россия поддерживает Нигер в борьбе с экстремистами

МИД: Россия поддерживает Нигер в борьбе с экстремистами

В ночь на 29 августа Ниамей снова трясло. Не от землетрясения — от перестрелок. Группа военных попыталась устроить мятеж: атаковала базу 101, аэропорт и другие объекты.

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