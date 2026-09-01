Локомотив арендовал Мостового у Зенита до конца сезона

Андрей Мостовой, игрок сборной России, переходит в аренду в московский "Локомотив" из петербургского "Зенита" до конца сезона.
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