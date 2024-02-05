В Петербурге запустили шеринг велосипелдов для курьеров

Петербуржцы все чаще сталкиваются с несущимися по тротуарам доставщиками. Если раньше основной проблемой были самокаты и обычные велосипеды, то теперь люди с квадратными рюкзаками рассекают на агрегатах, больше похожих на мопеды.
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