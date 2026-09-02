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Компания Lotus представила в Китае три новые модели: спорткар, седан и кроссовер

Компания Lotus представила в Китае три новые модели: спорткар, седан и кроссовер

Компания Lotus 31 августа запустила в Китае три модели, охватывающие три рыночных сегмента: среднемоторные бензиновые спорткары, высокопроизводительные электрические седаны и высокопроизводительные электрические кроссоверы.

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