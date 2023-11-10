Форум БРИКС в Петербурге: от муниципальной повестки к глобальным вызовам

Основными темами Международного муниципального форума БРИКС+, который проходит 9–10 ноября в Санкт-Петербурге, стали развитие IT-сферы, урбанистика, гуманитарное сотрудничество, туризм, здравоохранение и другие направления развития городской среды.
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