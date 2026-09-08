ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Психолог объяснил, почему жизнь в однушке - это не просто тесно, а опасно

Психолог объяснил, почему жизнь в однушке - это не просто тесно, а опасно

«Ко мне приходят люди, которые жалуются на хроническую усталость, раздражительность и тревогу без видимой причины, — говорит клинический психолог.

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Новый комментарий от пользователя
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Julius Caesar

То-то японцы спят в вагонах метро пока едут на работу и с работы. Живут они, в большинстве своём, одни (брак там стал не в моде) в конуре размером 2х3 метра. 😃