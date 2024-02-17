Правительство РФ запустило отмену экзамена по русскому языку для репатриантов

Федеральные чиновники упростили процедуру переселения соотечественников из-за рубежа.Отмена экзамена по русскому языку для репатриантов прописана в постановлении Правительства РФ, объявила пресс-служба кабмина.
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