❗️Трое жителей Севастополя организовали тайник с оружием ФСБ пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа сторонников украинской националистической идеологии.
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❗️Трое жителей Севастополя организовали тайник с оружием ФСБ пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа сторонников украинской националистической идеологии.