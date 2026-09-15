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FiNE NEWS

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Южная Корея увеличила экспорт косметики в Россию на 20% за восемь месяцев 2026 года

По данным таможенной службы Республики Корея, с которыми ознакомилось «РИА Новости», за январь—август 2026 года Южная Корея экспортировала в Россию косметику и средства по уходу за кожей (категория HS 3304) на сумму 287,7 миллиона долларов.

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