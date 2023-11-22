Amazon задумала обучить 2 млн человек работе с ИИ Компания Amazon Web Services (AWS) предст...

Amazon задумала обучить 2 млн человек работе с ИИКомпания Amazon Web Services (AWS) представила новую инициативу AI Reday, благодаря которой она намерена привить 2 млн человек навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ) к 2025 году.
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