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Джек Хьюз сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче против «Вашингтона»

Джек Хьюз сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче против «Вашингтона»

Джек Хьюз сделал свой 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вашингтоном». Форвард «Нью-Джерси» забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (5:1) и был признан его первой звездой.

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