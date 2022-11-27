Джек Хьюз сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче против «Вашингтона»

Джек Хьюз сделал свой 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вашингтоном». Форвард «Нью-Джерси» забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (5:1) и был признан его первой звездой.