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8-ядерный Ryzen 7 5800X подешевел в Китае в ходе распродажи 618 до 235 долларов, а комплект из системной платы Asus на чипсете B660 и 6-ядерного Intel Core i5-12400F предлагается за 265 долларов

8-ядерный Ryzen 7 5800X подешевел в Китае в ходе распродажи 618 до 235 долларов, а комплект из системной платы Asus на чипсете B660 и 6-ядерного Intel Core i5-12400F предлагается за 265 долларов

В Китае подходит большая распродажа 618, в рамках которой со скидкой можно было приобрести самую разнообразную технику и устройства, в том числе комплектующие.

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