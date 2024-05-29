💔😢 Нурзадә: "Без дә гап-гади кешеләр кебек эшлибез, яшибез, барыбызның да кредитлары бар. Җырлау – безнең профессия.
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💔😢 Нурзадә: "Без дә гап-гади кешеләр кебек эшлибез, яшибез, барыбызның да кредитлары бар. Җырлау – безнең профессия.