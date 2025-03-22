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Силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в воздушном бою – Минобороны

Силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в воздушном бою – Минобороны

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский самолет Миг-29. Помимо этого, сбито пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 142 беспилотника, в субботу, 22 марта, Минобороны РФ в Telegram-канале.

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