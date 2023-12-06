Анджелина Джоли готова вернуться в роли Малефисенты в третьей части франшизы

Актриса Анджелина Джоли сообщила, что работа над третьей частью франшизы «Малефисента» уже началась. По словам самой Джоли, она готова вернуться к роли волшебницы Малефисенты, так как эта история ей дорога.
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