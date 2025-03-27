В СМИ КНДР опубликованы сообщения о прогрессе в области больших разведывательных ДПЛА. Так, ЦТАК опубликовала новые фотографии тяжелого ДПЛА, внешне похожего на американский Global Hawk.
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В СМИ КНДР опубликованы сообщения о прогрессе в области больших разведывательных ДПЛА. Так, ЦТАК опубликовала новые фотографии тяжелого ДПЛА, внешне похожего на американский Global Hawk.
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